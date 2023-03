Polícia apreende pistola e munições em ação contra o tráfico de drogas em Campos

Com a chegada da polícia, vários suspeitos fugiram do local. Pistola calibre 380 foi apreendida com munições intactas em ação da PM no bairro Travessão, em Campos

PM/Divulgação

A Polícia Militar apreendeu uma pistola e munições durante uma ação contra o tráfico de drogas em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na noite desta sexta-feira (11).

Com a chegada da polícia na Rua Giro Faisca, na Comunidade Escova Macaco, no bairro Travessão, vários suspeitos fugiram do local.

A pistola calibre 380 estava com a numeração suprimida. O carregador apreendido estava com 19 munições intactas do mesmo calibre.

A ocorrência foi registrada na 146ª Delegacia de Polícia.

