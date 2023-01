Polícia apreende R$ 170 mil em casa de servidor do Detran suspeito de transferências irregulares de veículos em Saltinho

Participaram da operação o Detran e Controladoria Geral do Estado. Também foram apreendidos celulares, documentos e computadores do suspeito, que serão periciados. Impressão de Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV)

A Polícia Civil apreendeu cerca de R$ 170 mil na casa de um servidor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) suspeito de participar de um esquema de transferências irregulares de veículos, nesta segunda-feira (23), em Saltinho (SP). Também participaram da operação, equipes do Detran-SP e Controladoria Geral do Estado (CGE).

Segundo o Detran-SP, o trabalho de investigação teve início em 17 de janeiro, após a autarquia identificar atividades suspeitas por um servidor da unidade de trânsito de Saltinho e acionar a polícia.

Nesta segunda-feira, foram realizadas buscas em cumprimento de mandados de busca e apreensão na unidade de trânsito da cidade, na casa do funcionário e na sede da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Piracicaba.

Abordado na unidade de trânsito de Saltinho, o servidor foi conduzido para prestar depoimento na capital de São Paulo.

Na ação, foram apreendidos telefone celular, documentos e computadores do investigado, que serão encaminhados para perícia. Já em sua residência, foram localizados outro telefone celular, computador (notebook) e pendrive, que também serão periciados, além do dinheiro, cuja origem será investigada.

Na Ciretran de Piracicaba, foram realizadas buscas para localizar documentos que devem compor a investigação, conforme indicação do próprio funcionário.

“O Detran.SP está implementando uma área de Compliance, reestruturando e fortalecendo suas unidades internas de auditoria, controle e correição, privilegiando a atuação em cooperação com outros órgãos no combate aos desvios de conduta e na promoção de melhores serviços à sociedade paulista”, comunicou o departamento, em nota.

O órgão acrescentou que se coloca à disposição de autoridades para cooperar no combate a irregularidades.

Para realizar denúncias, o morador pode procurar a Ouvidoria do Detran-SP, no em seu site oficial, e a Polícia Civil.

