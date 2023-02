Polícia captura cobra encontrada na pia de cozinha de casa em Osório; VÍDEO

Cobra de 1,8 m foi solta em seu habitat natural. Serpente caninana não é peçonhenta e pode ser encontrada em época de chuva. Polícia captura cobra em pia de cozinha em Osório

Uma ocorrência inusitada foi atendida pela Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM), em Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (15). Uma cobra foi encontrada na cozinha de uma casa, no bairro Borrússia.

Segundo a polícia, a cobra media 1,8 m e estava escondida na pia da cozinha da residência. Os soldados retiraram o animal do móvel com um bastão.

Cobra capturada em cozinha de residência em Osório

BM/Divulgação

Após a captura, a cobra foi solta em seu habitat natural, de acordo com a Patram.

De acordo com a BM, a serpente é uma cobra caninana, da espécie Spilotes pullatus. Segundo um projeto de monitoramento da fauna realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), essa espécie é comum na Mata Atlântica, como na região do Morro da Borrúsia, no Cerrado e na Floresta Amazônica.

A cobra pode ser vista em época de chuva e não é peçonhenta.

Cobra encontrada em Osório foi solta em seu habitat natural

BM/Divulgação

