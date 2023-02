Polícia Civil apreende 12 mil garrafas de bebidas falsificadas em depósitos de Jaguariúna e Espírito Santo do Pinhal

Durante operações simultâneas, corporação também apreendeu duas armas de fogo e prendeu um ex-vereador. Polícia encontra 7 mil garrafas de bebidas falsificadas em depósito de Jaguariúna

Uma operação da Polícia Civil apreendeu na manhã desta quarta-feira (1°) 7 mil garrafas de bebidas alcoólicas falsificadas em um depósito no bairro Jardim Alice, em Jaguariúna (SP) .

O dono do depósito não quis gravar entrevista, mas disse à EPTV, afiliada da TV Globo, que não sabia que as bebidas eram falsificadas e que possui nota fiscal dos produtos.

Depósito de bebidas falsificadas é localizado em Jaguariúna (SP)

Ainda segundo o proprietário, as bebidas foram compradas de uma distribuidora em Espírito Santo do Pinhal (SP), para onde agentes da Polícia Civil também se deslocaram.

No local, foram apreendidas 30 garrafas de whisky e 5.770 garrafas de cerveja, além de duas armas de fogo. Dono do local, o ex-vereador da cidade e atual suplente de deputado estadual Marcelo Leandro Braga Palini, o Chila (PP), foi preso. Veja os detalhes aqui.

