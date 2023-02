Polícia Civil apreende 180 barris de chope fraudados em Franca, SP

Proprietários envasavam bebida artesanal em galões de marcas famosas e vendiam como se fosse o produto original, diz delegado. Vigilância Sanitária interditou empresa e suspendeu a produção. Polícia Civil investiga fraude na fabricação de chope em Franca, SP

Uma operação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) apreendeu 180 barris de chope fraudados no Distrito Industrial de Franca (SP) nesta quinta-feira (16). Segundo a polícia, os proprietários produziam a bebida artesanalmente e envasavam o líquido em barris de marcas famosas.

A cervejaria, localizada na Rua Francisco Assis Tomás Murari, vendia o produto para bares e restaurantes de Franca e de Campinas (SP). Os donos não foram encontrados, mas já foram identificados pela polícia e serão intimados.

De acordo com o delegado Márcio Murari, responsável pela operação, os suspeitos vão responder por crimes contra a marca e contra o consumidor, já que o chope era comercializado como se fosse um produto original.

“De fato constatou-se que aqui estava sendo realmente envasado, inclusive, no momento estava sendo envasado o chope produzido pela empresa num barril que é de uma empresa de renome nacional”, explica o delegado.

Os policiais chegaram na empresa através de uma denúncia. A Vigilância Sanitária e o Instituto de Criminalística também estiveram no local. Segundo Murari, o estabelecimento apresenta uma série de irregularidades e não tem alvará do Corpo de Bombeiros para funcionar.

A Vigilância Sanitária interditou e suspendeu a produção da empresa. Segundo o diretor do órgão André Zago, foram observados locais em que pode haver contaminação cruzada do produto. “Falta sinalização de segurança, fixação de lixas. […] Algumas adaptações terão que ser feitas, além da desobstrução dos extintores”, diz.

O procedimento processual sanitário deve durar dez dias. Enquanto isso, segundo Zago, deve ser definido se a empresa será interditada definitivamente, se levará multa ou apenas uma advertência.

Os policiais recolheram análises do chope e da água de um poço artesiano que fica no local e era utilizado na fabricação do produto. As coletas foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz, que irá verificar a qualidade do material.

A EPTV, afiliada da TV Globo, tentou contato com os proprietários da empresa, mas não obteve retorno.

