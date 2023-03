Polícia Civil apreende 50 quilos de drogas em casa ‘bomba’ em Suzano

Segundo a polícia, imóvel era investigado e servia de refinaria de entorpecentes. Polícia descobre refinaria de drogas em Suzano

A Polícia Civil apreendeu 50 quilos de drogas em uma casa em Suzano que funcionava como uma refinaria de entorpecentes. O flagrante foi feito na noite de quarta-feira (8), no Parque Maria Helena e foi resultado de uma investigação após a Polícia Civil receber uma denúncia anônima de tráfico de drogas. A polícia informou que dois suspeitos foram presos.

Na casa os policiais relataram que encontraram cocaína,. seringas com óleo de maconha, drogas envelopadas, facão para cortar drogas, material de fabricação, balde para bater, balança, envasadores, liquidificadores, drogas embaladas, tijolos de maconha, entre outros.

A Polícia Civil detalhou que na quinta-feira uma equipe vigiava o imóvel, quando um homem deixou a casa com uma sacola. Enquanto, o suspeito era abordado um homem tentou fugir do imóvel, mas foi capturado.

O delegado Gabriel Budemberg Sandroni informou que no total foram apreendidos 50 quilos de entorpecentes. A ocorrência foi registrada na delegacia central de Suzano e os suspeitos vão responder por tráfico de drogas e tráfico de maquinários.

