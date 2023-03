Polícia Civil apreende 95 armas em Ribeirão Preto, SP, compradas com dinheiro da B&B Capital

Segundo a polícia, armamento foi encontrado após depoimento de investigado nesta sexta-feira (31). Sócio do escritório de aplicações, André Luiz de Jesus Rosa seria investidor de loja de artigos de caça. Polícia vai apreender carro e encontra armas na casa do dono da B&B Capital em Ribeirão

A Polícia Civil apreendeu nesta sexta-feira (31) 95 armas guardadas em um banker na zona Sul de Ribeirão Preto (SP) e que teriam sido compradas por um dos sócios da B&B Capital. Segundo nota divulgada pela Polícia Civil, o armamento foi adquirido com dinheiro proveniente da atividade irregular da empresa de investimentos.

De acordo com a Polícia Civil, a descoberta do armamento foi possível após um dos investigados, que não teve o nome divulgado, prestar depoimento nesta sexta-feira.

Policiais estiveram em uma loja de artigos esportivos e de caça na Avenida Independência, que teria André Rosa, sócio da B&B Capital, como investidor. No local foram apreendidas as armas, inclusive de grosso calibre, e munição.

O responsável pela loja não foi encontrado para comentar o assunto até a publicação desta matéria.

André Rosa está desaparecido desde o dia 21 de março, quando teria mandado uma mensagem a funcionários da B&B Capital afirmando que tinha perdido todo dinheiro aplicado no escritório e fechado a empresa. Ele ainda não tem defesa instituída.

Ainda nesta sexta-feira, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça na casa de André Rosa, no bairro Jardim Canadá, zona Sul da cidade. Foram apreendidos R$ 40 mil em dinheiro, documentos, quatro armas, inclusive com calibre ponto 50, e que estavam guardadas em um cofre, e um carro de luxo.

Policiais também estiveram no escritório da B&B Capital, no bairro City Ribeirão, onde foram apreendidos computadores e documentos. O irmão de André, Alex Rosa, auxiliou os policiais nas buscas.

No âmbito do inquérito instaurado na semana passada, a Polícia Civil pediu à Justiça o bloqueio de contas de pessoas físicas e jurídicas e o afastamento do sigilo financeiro delas, além das autorizações para entrar em imóveis ligados aos suspeitos.

Segundo a polícia, 300 vítimas já foram identificadas na investigação. Até esta sexta-feira, 46 clientes da B&B Capital moveram ações na Justiça para solicitar o bloqueio de bens dos sócios e da empresa na tentativa de reaver os valores investidos no escritório.

O prejuízo causado pela empresa está estimado em cerca de R$ 200 milhões em valores aplicados pelas vítimas.

O inquérito investiga as suspeitas de estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra economia popular e organização criminosa. Ainda de acordo com a polícia, a B&B Capital atuava irregularmente no mercado desde 2015 e tinha uma carteira de 2,2 mil clientes.

