Polícia Civil apreende três máquinas caça-níqueis e uma de apostas do jogo do bicho em bar na área central de Dracena

Ação encontrou dois recibos de apostas feitas ao lado dos equipamentos. Foi a segunda vez que o local teve este tipo de ‘jogo de azar’ apreendido. Polícia Civil apreendeu três máquinas caça-níqueis e uma de apostas do jogo do bicho em Dracena (SP)

Polícia Civil

A Polícia Civil apreendeu três máquinas caça-níqueis e uma máquina de apostas de jogo do bicho em um bar, no Centro de Dracena (SP). A ação policial também apreendeu dois recibos de apostas feitas ao lado dos equipamentos, nesta quarta-feira (8).

A localização aconteceu após investigações que partiram de uma denúncia sobre a prática no estabelecimento.

A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia dos equipamentos no local.

O proprietário, de 28 anos, foi ouvido pela Polícia Civil e, conforme o delegado Cleber Augusto Batista, irá responder por contravenção penal de jogo de azar.

Batista também informou que esta foi a segunda vez que a Polícia Civil apreendeu máquinas caça-níqueis no estabelecimento.

Na outra ocasião, as máquinas foram apreendidas durante a Operação Las Vegas ll, que recolheu 30 equipamentos em sete estabelecimentos comerciais da cidade.

Como denunciar

As denúncias podem ser feitas pelos números 181, no Disque Denúncia, ou 197, na Polícia Civil.

A população pode contribuir com informações sobre endereços e locais com máquinas de jogo de azar. De acordo com a polícia, o sigilo e o anonimato são garantidos.

