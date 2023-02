Polícia Civil apura se houve falha ou omissão em caso que terminou em feminicídio em Uruguaiana

Kelly Lidiane Moreira, 36 anos, foi morta na madrugada de domingo (12). Segundo a delegada regional Daniela Borba, ‘será apurada eventual falha ou omissão por parte da Polícia Civil, com a devida responsabilização’. Kelly Lidiane Moreira, 36 anos, foi assassinada em Uruguaiana

Uma mulher foi morta pelo companheiro logo depois de ele ter sido liberado pela polícia após registro de tentativa de agressão, na madrugada de domingo (12) em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Kelly Lidiane Moreira, 36 anos, esteve na delegacia na noite de sábado (11). A Polícia Civil vai apurar o fato.

Segundo a Polícia Civil, o prontuário médico da vítima apontava que ela estava grávida, mas somente o laudo da necropsia vai poder informar o tempo de gestação. Ela deixa quatro filhos com idades entre 5 e 17 anos.

“Será apurada eventual falha ou omissão por parte da Polícia Civil, com a devida responsabilização, se for o caso”, informou por meio de nota a delegada regional de Alegrete, Daniela Borba. Esse foi o primeiro feminicídio do ano em Uruguaiana.

De acordo com a delegada, a autoridade policial de plantão determinou, diante da situação que foi repassada, “o registro de ocorrência e o encaminhamento de medidas protetivas de urgência, por entender, dentro da discricionariedade das suas funções, que, naquele momento, não havia elementos que justificassem a autuação em flagrante”. Por essa razão, o suspeito não foi preso no sábado.

Também por meio de nota, a delegada Amanda Andrade, que estava de plantão na hora da ocorrência, informou que “a vítima em princípio não queria ir à delegacia, tendo sido convencida por familiares a comparecer”.

Na delegacia, “inicialmente não queria fazer o registro na unidade policial, mas foi devidamente orientada a solicitar medida protetiva e a fazer o registro da ocorrência”. Ela destaca que, naquela madrugada, foi encaminhado à Justiça pedido de Medida Protetiva de Urgência.

Familiares sustentam que as agressões aconteciam, mas o marido ameaçava atear fogo na casa se ela o denunciasse. O casal vivia junto há pelo menos um ano.

Após o registro da ocorrência, a vitima voltou para casa, retirou os pertences do agressor e foi para a casa de um parente que fica na mesma rua. Segundo uma testemunha, ele teria voltado para buscar esses pertences e a vítima teria saído para frente dessa casa para conferir se ele já havia ido embora.

Neste momento, ele foi atrás dela. A vítima tentou fugir, mas foi morta com pelo menos quatro golpes de faca pelas costas. Kelly foi socorrida pela Brigada Militar (BM), mas morreu a caminho da Santa Casa de Uruguaiana.

A BM estava próximo ao local, prendeu o autor em flagrante, que permanece preso na Penitenciária Modulada de Uruguaiana. De acordo com a Polícia Civil, o pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi aceito pelo Justiça.

“Com relação ao fato que resultou, infelizmente, na morte de uma mulher em Uruguaiana, a autoridade policial de sobreaviso na 4ª região policial, no final de semana, esclareceu que na primeira ocorrência determinou as medidas cabíveis para o caso diante da situação que lhe foi repassada em regime de plantão, ou seja, foi determinado o registro de ocorrência e o encaminhamento de medidas protetivas de urgência, por entender, dentro da discricionariedade das suas funções, que naquele momento não havia elementos que justificassem a autuação em flagrante.

Cabe registrar que o autor do feminicídio foi preso, autuado em flagrante e responderá por inquérito policial, procedimento que será encaminhado no prazo legal ao Poder Judiciário, lembrando que a delegada responsável também representou naquela oportunidade pela decretação da prisão preventiva do autor”.

A respeito do fato ocorrido na madrugada de 12 de fevereiro último, a Polícia Civil esclarece que ratificou a prisão em flagrante e representou pela prisão preventiva do autor do feminicídio ocorrido em Uruguaiana. Esclarece que prontamente foram adotadas as medidas inicialmente cabíveis no momento da apresentação da ocorrência. Ressalta-se que, antes da ocorrência do crime, foram representadas pelas medidas protetivas de urgência cabíveis.

Esclarece-se que a vítima em princípio não queria ir à Delegacia, tendo sido convencida por familiares a comparecer. Atendida na Delegacia de Polícia, inicialmente não queria fazer o registro na unidade policial, mas foi devidamente orientada a solicitar medida protetiva e a fazer o registro da ocorrência. Assim, com base nos elementos apresentados à autoridade policial no momento da lavratura da ocorrência, a medida cabível era o encaminhamento à Justiça de pedido de Medida Protetiva de Urgência, o que foi feito ainda na madrugada do dia 12. A Polícia Civil, em sua esfera, adotou de pronto as medidas investigativas preliminares, porém, infelizmente, fatos que não estavam dentro do domínio da Polícia Civil culminaram na morte da vítima. Foi representado ao Poder Judiciário pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, devendo tal pedido ser apreciado nas próximas horas. Reitera-se o compromisso da Polícia Civil com a aplicação da lei penal, objetivando a devida responsabilização do autor pelos fatos ocorridos.

