Polícia Civil avança nas investigações sobre morte de homem encontrado sem vida nos fundos de residência em Euclides da Cunha Paulista

O delegado responsável pelo caso adiantou ao g1 que aguarda os resultados dos laudos toxicológicos para esclarecer se a vítima teve contato com algum tipo de substância química. Homem, de 46 anos, foi encontrado morto em Euclides da Cunha Paulista (SP)

Polícia Civil

A Polícia Civil ainda prossegue as investigações que apuram as causas da morte de um homem, de 46 anos, que teve o seu corpo encontrado sem vida nos fundos de uma casa em um bairro rural, em Euclides da Cunha Paulista (SP).

O delegado Ramon Euclides Guarnieri Pedrão, responsável pelo caso, informou ao g1 que o homem vivia com a mãe, e que o fato aconteceu em um terreno ao lado da residência onde eles moravam.

“A vítima vivia com a mãe. O fato aconteceu em um terreno ao lado [da residência onde ele morava], que vai para os fundos da casa. Quem estava dormindo na casa era a mãe e o filho dele. Ninguém ouviu nada, tanto que deram ele como desaparecido por dois dias. Após dois dias eles vieram comunicar a polícia que o homem estava sumido”, explicou.

Ainda conforme Pedrão, o homem estava desempregado e tinha uma vida “um pouco voltada ao consumo de drogas”.

“A gente sequer está tratando como homicídio. Para começar a apurar um homicídio, tem que saber primeiro se a causa da morte foi violenta. Quando eu estive lá no local, a gente estava caminhando para um homicídio [conclusão da causa] pelas circunstâncias, mas, quando a gente conseguiu retirar o corpo do local onde estava, nós não conseguimos encontrar sinais de morte violenta”, pontuou ao g1 sobre as apurações da causa.

Segundo Pedrão, a análise pode ter sido prejudicada por conta do estado de putrefação que o corpo foi encontrado.

“A morte suspeita foi registrada porque é justamente quando a gente não tem condições de, no momento do atendimento da ocorrência, na fase inicial de investigação, cravar que foi um homicídio”, complementou .

O delegado ainda informou que o resultado do laudo necroscópico ainda não chegou à Polícia Civil, porém, disse que esteve em contato com o médico responsável e que “ele [médico] também não conseguiu apurar a causa da morte”.

“Da mesma maneira que o nosso [laudo] foi inconclusivo, o dele também foi. Então, a gente aguarda o resultado de exames químicos, toxicológicos, porque não está afastada a possibilidade de uma overdose, de uma parada cardiorrespiratória. Também não está afastada a possibilidade de uma morte violenta, mas agora a gente demanda desses resultados”, reforçou.

A Polícia Civil informou que a vítima foi encontrada caída de bruços e não apresentava lesões externas visíveis.

“Não há nada que mostre um ‘acerto de contas’. Pode haver um homicídio motivado por vingança, mas de fato pessoal entre o suspeito e a vítima. A gente está apurando essas duas linhas”, citou.

“É só reforçar aquela impressão inicial de que talvez não tenha sido um homicídio. Ainda segue como morte suspeita”, concluiu ao g1.

Homem, de 46 anos, foi encontrado morto em Euclides da Cunha Paulista (SP)

Polícia Civil

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Ferla