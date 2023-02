Polícia Civil cumpre mandados contra quadrilha suspeita de negociar falsas franquias de marcas famosas em SP

Delegacia de Campinas deteve homem suspeito de receber valores de vítimas interessadas em abrir unidades de comércios. Em um dos casos, golpe gerou prejuízo de R$ 140 mil. Polícia investiga quadrilha que engana vítimas interessadas em franquias famosas

A 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas (SP) cumpriu, nesta quinta-feira (16), dois mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de aplicar golpes ao negociar a venda de falsas franquias de marcas famosas. Um homem foi detido e liberado após prestar depoimento.

Os dois mandados foram cumpridos na capital. A investigação começou em novembro de 2022, quando uma vítima afirmou à Polícia Civil que chegou a transferir cerca de R$ 140 mil para os suspeitos.

“Essa quadrilha vem atuando desde do final do ano passado, fazendo vitimas em Campinas e região, causando altos prejuízos financeiros, além de sequelas psicológicas e emocionais nas vítimas”, informou a DIG, em nota.

Delegado da 1ª DIG, Luis Fernando Dias de Oliveira, afirmou que a investigação constatou, durante o cumprimentos dos mandados desta quinta, que o suspeito detido foi o responsável por receber a quantia da vítima.

Cartões de bancos foram encontrados em endereço da capital do estado onde DIG de Campinas cumpriu mandados de busca

A vítima só percebeu que se tratava de um golpe quando os suspeitos passaram uma conta de pessoa física para a segunda transferência. “Ela [vítima] estranhou e acabou por cessar o contato com os golpistas”, informou Oliveira em entrevista à CBN Campinas.

O homem detido é suspeito de receber os valores e repassar aos demais membros de organização criminosa.

“Uma das investigadas, inclusive, já se constatou que ela estaria em Portugal e a gente trabalha em conjunto, vamos tentar esforços com a PF para que a gente tente levantar eventual retorno”.

