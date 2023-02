Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão contra quadrilha que aplica golpes de empréstimos em idosos

Ação acontece em Barra do Piraí e Pinheiral. Vítimas são sempre de classe média baixa e com pouco conhecimento; entenda como funciona o golpe. Operação é comandada pela delegacia de Barra do Piraí

Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil está realizando uma operação na manhã desta quinta-feira (16) para cumprir cinco mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha que aplica golpes em idosos. A ação acontece em Barra do Piraí e Pinheiral (RJ).

Segundo a Polícia Civil de Barra do Piraí, responsável pelas investigações, os suspeitos enganavam os idosos oferecendo empréstimos a juros baixos.

As vítimas, sempre idosos de classe média baixa e com pouco conhecimento, requeriam um valor de empréstimo, mas assinavam contratos com valores bem acima do solicitado.

Após abrir contas em bancos, os suspeitos instalavam os aplicativos das instituições em seus próprios celulares.

Como tinham acesso direto às contas dos idosos, assim que o dinheiro fosse liberado, os suspeitos repassavam para as vítimas uma pequena parte da quantia recebida. O restante ficava em posse da quadrilha.

Segundo a Polícia Civil, entre os indiciados, está um empresário de uma correspondente financeira e um homem que se passava como advogado e facilitador de empréstimos.

Até a publicação desta reportagem, um dos suspeitos havia sido levado para a delegacia para prestar depoimento. A polícia também havia apreendido cartões, documentos e comprovantes de transferências via PIX.

Os indiciados vão responder por estelionato, associação criminosa, falsa identidade, apropriação de pensão/rendimento de idoso e retenção de cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso. As penas podem chegar a 15 anos de prisão.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

valipomponi