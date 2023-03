Equipes da Delegacia de Investigações de Entorpecentes (Dise) e Delegacia de Investigações Gerais (DIG) apreenderam 13,7 quilos de maconha, 2,89 quilos de cocaína e meio quilo de crack. Polícia Civil de Araraquara encontra laboratório de drogas e prende dois suspeitos

Arquivo pessoal

Dois homens de 33 anos foram presos em Araraquara (SP) na quinta-feira (9) em uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas no bairro do Cecap e Jardim Ieda.

Equipes da Delegacia de Investigações de Entorpecentes (Dise) e Delegacia de Investigações Gerais (DIG) apreenderam 13,7 quilos de maconha, 2,89 quilos de cocaína e meio quilo de crack.

Os policiais também apreenderam uma prensa hidráulica, balanças de precisão, utensílios domésticos utilizados na confecção da droga, pinos plásticos, cinco telefones celulares e R$ 2,9 mil.

Investigação

Segundo o delegado Fernando Bravo, que comanda a DIG e a Dise, a investigação que começou há mais de um mês apontou que um dos suspeitos fornecia a droga e o outro vendia.

Em uma das casas onde os policiais estiveram funcionava um laboratório de drogas. De acordo com o delegado, não havia móveis no local.

Os suspeitos presos foram encaminhados para a cadeia de Santa Ernestina onde deverão aguardar pela audiência de custódia.

De acordo com a polícia, as investigações continuam para prender outros envolvidos na associação criminosa.

