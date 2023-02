Polícia Civil de Campinas prende 5 suspeitos de participação em esquema que desviou pelo menos R$ 700 mil

Grupo criminoso teve acesso a sistema do governo federal e obteve dados para abertura de contas em instituições financeiras. Mandados foram cumpridos em Vinhedo, Atibaia e Jundiaí nesta quinta. Dinheiro e equipamentos eletrônicos apreendidos durante a Operação Cashback, da Polícia Civil de Campinas (SP)

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Campinas (SP) nesta quinta-feira (16) prendeu cinco pessoas suspeitas de participação em esquema criminosos que desviou pelo menos R$ 700 mil. Os nove mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão da “Operação Cashback” foram cumpridos nas cidades de Atibaia, Jundiaí e Vinhedo.

Segundo a Polícia Civil foram presos Bruna Moreira do Nascimento, Gizelly Alves Jordão, Jeniffer Pereira de Sales, Juliana Moreno Vippel e Marcelo Pidorri. A investigação aponta que ainda há um suspeito vinculado ao Detran-SP.

Foram apreendidos dois veículos, quatro notebooks, seis aparelhos celulares, além de dinheiro em moedas nacional e estrangeira, além de documentos.

A investigação teve início em julho de 2021 após uma vítima, funcionária pública federal, constatar que pessoas desconhecidas fraudaram documentos e acessaram o Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal (Sigepe) e obtiveram informações e documentos que permitiram a abertura de contas em instituições financeiras onde levantaram pelo menos R$ 700 mil.

A equipe do 2º Distrito Policial de Campinas apura os crimes de estelionato, uso de documentos falsos, corrupção ativa e passiva, inserção de dados falsos em sistemas de informação, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

“As investigações prosseguem objetivando a responsabilização criminal de todos os envolvidos”, diz, em nota, a corporação.

