Polícia Civil de São Carlos investiga suposto caso de maus-tratos contra idosos

A Polícia Civil de São Carlos (SP) informou ao g1 nesta segunda-feira (27) que investiga uma denúncia de maus-tratos contra dois idosos, no bairro Cidade Aracy.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar foi chamada no domingo (26) para atender uma ocorrência de supostos maus-tratos.

Ao chegarem ao local, encontraram dois idosos debilitados e acamados. O sobrinho dos idosos, um homem de 43 anos, esteve na residência e disse que é o responsável por cuidar dos senhores.

Ele alegou que os tios sofrem com problemas de saúde e negou qualquer situação de maus-tratos. Os idosos foram encaminhados ao Hospital Universitário (HU) para avaliação médica.

A Secretaria de Cidadania e Assistência Social foi notificada e acompanha o caso.

pappa2200