Polícia Civil de Sergipe alerta para crimes contra crianças e adolescentes na internet; fique informado

Nos casos que sejam identificados indícios de crimes contra as crianças e aos adolescentes, assim como a pedofilia, os pais e responsáveis devem procurar uma delegacia da Polícia Civil. Crimes na internet

Reprodução Globo News/ arquivo

As crianças e os adolescentes estão entre as principais vítimas dos criminosos na internet. O alerta é do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), da Polícia Civil de Sergipe.

Segundo a PC, no ambiente virtual, os criminosos se aproveitam de jogos eletrônicos, de redes sociais e de aplicativos de mensagens para ganhar a confiança das vítimas, que passam a enviar imagens pessoais e a ser vítimas de chantagem.

De acordo com a delegada Josefa Valéria, os pais precisam manter diálogo com os filhos e controlar o que é acessado por eles, além de orientá-los a não manter contato com pessoas estranhas.

“Com o aumento dos casos de acesso à pornografia infantil e de ameaças de divulgação de vídeos e fotos íntimas, outra dica importante é que o celular não permaneça com a criança à noite, pois para enviar esse tipo de imagem aos criminosos ela precisa de privacidade. Então, esse diálogo com pessoas estranhas ocorre durante a noite e madrugada”, explicou

Josefa Valéria também aconselhou que os pais e responsáveis acompanhem o comportamento das crianças e adolescentes, pois pode ser que estejam sendo vítimas de algum pedófilo na internet.

“A gente tem recebido aqui no DAGV casos de crianças que são obrigadas a mandar fotos, são obrigadas a se mutilar. E são casos muito graves e que abalam muito a família e o psicológico. Então é muito importante que o acesso à internet ocorra de forma segura. Se verificar que a criança está chorosa, com medo, procure averiguar os sinais nas redes sociais e também procure saber como está o comportamento na escola”.

Nos casos que sejam identificados indícios de crimes contra as crianças e aos adolescentes, assim como a pedofilia, os pais e responsáveis devem procurar uma delegacia da Polícia Civil. O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) conta com a Delegacia Especial de Proteção à Crianças e ao Adolescente Vítima (Deacav). Em Aracaju, o DAGV fica localizado na rua Itabaiana, nº 258, no Bairro São José, em Aracaju. O telefone do DAV é o (79) 3205-9400.

Vittorio Rienzo