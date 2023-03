Em depoimento à polícia, a vítima contou que se deitou em um local reservado para descansar durante um intervalo, quando foi acordada por um homem que a tocava. Polícia Civil de Taubaté investiga estupro em obra de condomínio

A Polícia Civil investiga um caso de estupro na obra da construção de um condomínio no bairro Bonfim em Taubaté (SP). O crime aconteceu na última terça-feira (7), mas a denúncia foi feita dois dias depois, na quinta (9).

De acordo com as informações do boletim de ocorrência do caso, a vítima é uma funcionária de uma empresa de limpeza que tem prestado serviço na obra, que está em fase final de acabamento. Além dela, funcionários de outras empresas trabalham no local.

Em depoimento à polícia, a mulher de 44 anos contou que, após o almoço de terça-feira, entrou em um apartamento para descansar durante o intervalo. Em determinado momento, um homem entrou no local e começou a passar a mão no corpo da vítima.

A mulher disse que gritaria pedindo socorro, mas o homem tampou sua boca e, em seguida, enquanto segura suas mãos, cometeu o estupro. O caso foi registrado como estupro no 4° DP da cidade e é investigado.

