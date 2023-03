Polícia Civil de Urupês prende quadrilha suspeita de aplicar golpes em idosos em cidades do Interior de SP

Duas suspeitas se passavam por agentes de saúde para entrar na casa das vítimas e pegavam os cartões dos idosos. Além de Urupês, crimes foram realizados em Iacanga, Jaú e Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Polícia Civil de Urupês conseguiu localizar as duas suspeitas e o motorista da quadrilha

Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil de Urupês (SP) prendeu na quarta-feira (1º) uma quadrilha suspeita de aplicar golpes em idosos em diversas cidades do interior de São Paulo.

De acordo com a polícia, uma mulher e uma adolescente se passavam por agentes de saúde para entrar na casa das vítimas para pegar os cartões, geralmente com as senhas, e trocar por um similar. Um homem também participava do crime e atuava como motorista da dupla.

Com isso, os golpistas faziam compras de roupas e produtos de alimentação e os idosos só percebiam o crime dias depois.

A primeira vítima da quadrilha foi uma moradora de Urupês, de 67 anos, que teve o cartão levado pelas duas suspeitas que diziam “trabalhar com aumento de aposentadoria”, no mês de janeiro. O grupo realizou diversas transações financeiras e a idosa teve um prejuízo de R$ 1.800.

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha ainda realizou outros golpes nas cidades de Iacanga, Jaú e Santa Cruz do Rio Pardo (SP).

Após tentarem um novo crime na cidade de Paulistânia (SP), o trio foi identificado pelos policiais durante as investigações.

O homem e a mulher foram presos por furto, associação criminosa e corrupção de menores. A adolescente foi apreendida e entregue a um representante legal mediante a um termo de compromisso do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

A Polícia Civil continua as investigações para identificar se os golpes foram aplicados em mais cidades e a participação de mais pessoas no crime.

Vittorio Rienzo