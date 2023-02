Polícia Civil desarticula grupo criminoso que fraudou cerca de R$ 8 mi do seguro DPVAT em Sergipe

Motorista de ônibus, advogado e empresários estão entre presos. Cope desarticula quadrilha que frauda DPVAT

Uma organização criminosa que fraudou cerca de R$ 8 milhões do seguro DPVAT foi desarticulada pela Polícia Civil, durante uma operação realizada em Aracaju, São Cristóvão, Salgado, Lagarto, Nossa Senhora das Dores e Propriá nesta sexta-feira (3). Ao todo, foram expedidos pela Justiça 18 mandados de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão.

Segundo a polícia, 16 pessoas foram presas, entre os presos estão dois policiais militares da reserva, um advogado, empresários e um motorista de ônibus, detido enquanto estava conduzindo o veículo.

Motorista de ônibus detido durante Operação Apólice em Sergipe

DPVAT é o seguro por Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, que foi instituído por lei desde 1974 e cobre casos de morte, invalidez permanente ou despesas com assistências médica e suplementares por lesões de menor gravidade causadas por acidentes de trânsito em todo o país.

Como ocorria a fraude

De acordo com o diretor do Cope, delegado Dernival Eloi, a organização criminosa cooptava pessoas dispostas a dar entrada no processo administrativo para recebimento de seguro DPVAT. Elas forneciam seus documentos de identidade e eram orientadas a abrir uma conta em um banco específico. Após isso, os líderes falsificavam todos os documentos relacionados, como relatórios médicos, laudos periciais e boletins de ocorrências.

Após o recebimento do valor, o beneficiário repassava 90% do valor para os chefes do esquema, retendo o restante para seu proveito. O líder do esquema é um homem que foi preso em janeiro por estelionato. Ele movimentou exatos R$ 8 milhões apenas nos anos de 2013 e 2014. Entretanto, declarou como rendimentos, nesses mesmos dois anos, o valor de apenas R$ 47 mil.

A operação, realizada pelo Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope), contou também com investigações da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e do Laboratório contra Lavagem de Dinheiro.

Participaram da ação, além do Cope, a coordenadoria da Polícia Civil do Interior (Copci), Departamento de crimes contra o Patrimônio (Depatri), Batalhão de Operações em Área de Caatinga e Delegacias de Lagarto, Simão Dias, Estância, Cristinápolis; Propriá e Nossa Senhora das Dores.

