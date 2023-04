Polícia Civil descobre casa utilizada como refinaria de drogas e prende suspeito em Resende

No imóvel, localizado no distrito de Fumaça, os suspeitos recebiam crack do estado de São Paulo para ser transformado em cocaína. Homem alegou que apenas ‘tomava conta do local’. Drogas, arma e aparelhos apreendidos em casa usada como refinaria em Resende

Divulgação/Polícia Civil

Um homem, de 35 anos, foi preso na quarta-feira (29) em uma casa utilizada como refinaria de drogas em Resende (RJ). O imóvel fica em um sítio, localizado no distrito de Fumaça, zona rural da cidade.

A Polícia Civil descobriu a refinaria após uma investigação que durou 40 dias. Aos agentes, o homem informou que apenas “tomava conta do local” e que não tinha envolvimento com o preparo de drogas. Ele tem passagem pela polícia por ameaça.

Na residência, os policiais apreenderam um fuzil, uma espingarda e aparelhos utilizados no preparo das drogas.

Aparelhos usados para preparar drogas em Resende

Divulgação/Polícia Civil

De acordo com o delegado de Resende, Michel Floroschk, na refinaria, os suspeitos recebiam crack para ser transformado em cocaína.

“O pessoal [traficantes] traria droga de São Paulo e lá [na refinaria] faria o preparo. Transformaria o crack em cocaína. Lá, tinham diversos instrumentos para isso, [como] peneira, éter, prensa, secadores, todos os objetos destinados a isso”, explicou o delegado.

O homem e todo o material apreendido foram levados para a delegacia de Resende. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito vai responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Casa usada como refinaria de drogas em Resende

Divulgação/Polícia Civil

Aparelhos usados para preparar drogas em Resende

Divulgação/Polícia Civil

