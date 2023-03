Polícia Civil divulga foto de foragido da Justiça suspeito de matar jovem em RO

Kedson de Plácido Lima é um dos suspeitos de matar Valdemi do Nascimento de Oliveira em dezembro de 2022 em Porto Velho. O outro suspeito do crime foi preso. Foto de Kedson de Plácido Lima é considerado foragido da justiça foi divulgada pela Polícia Civil

Polícia Civil/ divulgação

Kedson de Plácido Lima é considerado foragido da Justiça, ele é suspeito de matar Valdemi do Nascimento de Oliveira em dezembro do ano passado. A 1ª Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Vida (DECCV), divulgou a foto dele nas redes sociais pedindo à população para repassar informações que ajudem na localização dele.

O crime que resultou na morte de Valdemi aconteceu no bairro Nacional, em Porto Velho. No dia do crime Kedson e outro suspeito, que já está preso, chegaram na casa da vítima armados e mataram Valdemi na frente dos familiares, segundo a polícia.

As investigações também apontam que a motivação do crime seria o envolvimento da vítima em uma organização criminosa rival à dos executores.

“Visando o interesse coletivo divulgamos a imagem dele pedindo ajuda à população com qualquer informação que possa levar ao seu paradeiro. As informações podem ser repassadas pelos telefones 197 e 190, ou pelo WhatsApp 98439-0102. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo”, disse a polícia.

Vittorio Rienzo