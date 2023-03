Polícia Civil encontra desmanche de caminhões em barracões na zona rural de Limeira

Peças foram apreendidas e periciadas, mas ninguém foi localizado no local. Peças de caminhão encontradas no barracão

A Polícia Civil encontrou um desmanche ilegal de caminhões em Limeira (SP), na tarde desta sexta-feira (24). Ninguém foi preso.

A corporação informou que foram encontradas peças de caminhões no local. O desmanche estava localizado em dois barracões na zona rural da cidade.

Os agentes identificaram que antes da chegada do policiamento, equipes de rastreamento de veículos foram até o imóvel, o que teria levado à fuga dos responsáveis pelos crimes.

A perícia técnica foi acionada para ir até o endereço. Todos os objetos encontrados foram apreendidos.

