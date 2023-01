Polícia Civil encontra local de criação e comércio de galos para rinha em Campinas

Além dos galos, foram encontrados outros animais em condições precárias. Ninguém foi preso. Galo encontrado no Jardim Florence 2, em Campinas

Polícia Civil

A Polícia Civil encontrou um terreno onde haviam animais em situação de maus-tratos na manhã desta terça-feira (31, no Jardim Florence 2, em Campinas (SP). Segundo denúncia anônima feita na segunda (30), o local fazia criação e comércio de galos para rinha.

A corporação iniciou a remoção dos animais ainda durante a manhã. Um idoso que estava no local prestou depoimento na segunda, mas ninguém foi detido até o momento desta publicação.

De acordo com os policiais, foram encontrados nove galos enjaulados para rinha. As aves estavam feridas, sem comida e água. Um cercado onde as lutas eram realizadas também foi visto pela equipe.

Além deles, dois equinos, três gansos, cabras com filhotes, galinhas, pintinhos e patos com as penas das asas podadas estavam soltos pelo local. Conforme os agentes, todos os animais encontrados estavam em condições precárias.

O caso será apresentado na Delegacia de Investigações Gerais de Campinas (DIG), no Jardim Amazonas.

Animais estavam presos no Jardim Florence 2, em Campinas

Polícia Civil

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vito Califano