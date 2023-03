Polícia Civil faz operação contra fraude na emissão de CNH no Vale do Paraíba

Investigações apontaram indícios de que funcionários do órgão estadual e de autoescolas da região cobram uma taxa de alunos para garantir a aprovação e a habilitação para dirigir. Polícia de Taubaté faz operação contra fraude na emissão do CNH no Detran e em autoescolas

Arquivo pessoal

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (29) uma operação contra fraudes na emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os alvos da operação são servidores do Detran e autoescolas do Vale do Paraíba.

Os mandados de busca e apreensão são cumpridos nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Caçapava e Taubaté.

Investigações da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic)de Taubaté apontaram indícios de que funcionários do órgão estadual e de autoescolas cobram uma taxa extra de alunos para garantir a aprovação no exame.

O valor extra cobrado durante a prática ilegal era em média de R$ 700. Em alguns casos, os candidatos reprovados recebiam a proposta de membros do esquema, que garantiam a alteração do resultado do exame.

Os trabalhos continuavam até o fim da manhã, quando agentes já haviam conseguido apreender recibos e documentos sobre o esquema fraudulento. A polícia também informou que envolvidos no esquema foram conduzidos à delegacia. O número não foi informado.

O g1 acionou o Detran sobre a operação e aguardava retorno do órgão até a publicação da reportagem.

Polícia de Taubaté faz operação contra fraude na emissão do CNH no Detran e em autoescolas

Arquivo pessoal

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

pappa2200