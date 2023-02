Polícia Civil faz operação contra grupo suspeito de roubar e agredir em encontros marcados por app no RS

Conforme PC, já são seis ocorrências registradas e duas denúncias anônimas. Foram cumpridos mandados na casa dos suspeitos de serem os mandantes dos crimes. Celulares foram apreendidos. Operação busca responsáveis por golpes em aplicativos de relacionamento no RS

A Polícia Civil cumpriu na madrugada desta terça-feira (14), em Porto Alegre, dois mandados de busca na casa de membros de uma associação criminosa suspeita de realizar roubos seguidos de extorsão e agressões em encontros marcados por meio de aplicativo de relacionamento. De acordo com a polícia, já são seis ocorrências registradas e duas denúncias anônimas.

Homem que relatou agressões após marcar encontro por app em Porto Alegre

Os mandados foram cumpridos nos bairros Partenon e Belém Novo dentro da Operação Moedor, executada por meio da Delegacia de Combate à Intolerância. De acordo com a delegada Andréa Mattos, o crime acontecia a partir de contato pelo perfil 2leiterinhos, em que dois homens ofereciam sexo a três. Celulares foram apreendidos.

“A gente fala de uma associação criminosa, porque além dos executores, que seriam os dois homens que de fato iam até a casa da vítima, nós temos outras pessoas que faziam parte desta associação. Hoje, nós cumprimos os dois mandados na casa de pessoas que, ao nosso entender, seriam os mandantes dos crimes e, agora, estamos atrás dos executores”, afirma a delegada.

O encontro acontecia sempre na casa das vítimas. Conforme a polícia, eles chegavam de máscara e, após entrarem na residência, anunciavam o roubo. Muitas vezes a vítima recebia uma coronhada na cabeça antes de ser amarrada na cama e ter os lábios tapados.

Na sequência, segundo a delegada, eles obrigavam a vítima a fazer uma transferência bancária, enquanto pegavam objetos de valor que estivessem na casa. Além disso, os homens também estabeleciam contato com uma terceira pessoa, a qual chamavam de “chefe”. Ao final, proferiam ofensas homofóbicas.

“Eles faziam questão de, depois de executar efetivamente o roubo, proferir ofensas, injúrias com relação à orientação sexual dessas vítimas. Isso esteve presente em todos os casos que nós estamos investigando. São diversas ocorrências, além de denúncias anônimas”, afirma a delegada.

A investigação deve continuar já que a delegada acredita que existam outras vítimas do grupo.

Operação Moedor aconteceu na manhã desta terça em Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vito Califano