Polícia Civil faz operação contra tráfico pela web e apreende celulares, drogas e dinheiro

Ação aconteceu na manhã desta segunda-feira (6) em Taubaté. Uma pessoa foi presa. Operação da Polícia Civil apreende celulares, drogas e dinheiro do tráfico em Taubaté, SP

Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil de Taubaté (SP) deflagrou na manhã desta segunda-feira (6) uma operação contra o tráfico de drogas realizado pela internet. Os alvos foram criminosos que anunciam e fazem a venda de entorpecentes pelas redes sociais. Uma pessoa foi presa.

A investigação foi iniciada no fim do ano passado e conduzida pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), que contou com o apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais).

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

De acordo com a Polícia Civil, foi montada uma força-tarefa para identificar e prender os responsáveis pela venda de drogas na internet. Pelas redes sociais, os traficantes anunciavam os entorpecentes e combinavam a venda com os clientes.

Operação da Polícia Civil apreende celulares, drogas e dinheiro do tráfico em Taubaté, SP

Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi detido e uma pessoa que comprava os produtos anunciados por ele foi levada à delegacia da cidade. Na última semana, outro criminoso já havia sido preso pelo mesmo crime durante uma ação da polícia.

Dinheiro, drogas e diversos materiais usados no tráfico foram apreendidos, como celulares, balanças, máquinas de cartões bancários, instrumentos de preparo da droga e um relógio.

Operação da Polícia Civil apreende celulares, drogas e dinheiro do tráfico em Taubaté, SP

Divulgação/Polícia Civil

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vittorio Rienzo