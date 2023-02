Técnico da EDP e policiais constataram que o abastecimento de energia do local era feito de forma criminosa e fraudulenta Dono de restaurante negou a autoria do crime. Polícia Civil flagra furto de energia elétrica em restaurante do Centro de Suzano

A Polícia Civil flagrou nesta quinta-feira (9) um restaurante do Centro de Suzano que furtava energia elétrica. O dono do estabelecimento foi preso em flagrante e solto após pagar fiança.

De acordo com o boletim de ocorrência, policias do Deic, acompanhados de representantes da EDP, companhia responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade, foram vistoriar o restaurante. No local, o proprietário do estabelecimento foi informado sobre a vistoria no centro de medição.

O técnico da EDP e os policiais constataram que o abastecimento de energia do local era feito de forma criminosa e fraudulenta, pois foi localizado um segundo ramal de entrada de energia no prédio. Durante a inspeção, também foi constatado um desvio no secundário da empresa, para abastecimento de uma câmara fria, referente ao segundo ramal, ou seja, uma “ligação direta” da rede de distribuição à câmara fria.

Além desse desvio, havia também um desvio das fases, que também equivale a “ligação direta”, gerando prejuízo à concessionária, pois a energia consumida no local não é mensurada pelo equipamento ali instalado.

Diante dos fatos, foi requisitado exame pericial local ao Instituto de Criminalística, que confirmou a existência da irregularidade de energia constatada pelos policiais e pelo técnico da EDP. Em seguida, o dono do restaurante foi preso em flagrante pela prática do crime de furto de energia, conduzindo-o, em seguida, juntamente com o representante da concessionária, para a sede desta especializada para adoção das providências legais cabíveis.

O proprietário do estabelecimento negou a autoria do crime. Após pagar o valor de R$ 1,3 mil em fiança, o suspeito foi solto. O caso foi registrado como furto na 3ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Crimes Patrimoniais contra Órgãos e Serviços Públicos, em São Paulo.

Em nota, a EDP informou que investe cada vez mais em novas tecnologias para combater as fraudes e está à disposição das autoridades policiais para colaborar com as investigações a respeito deste crime.

