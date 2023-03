Polícia Civil flagra furto de energia elétrica em supermercado do bairro Cidade Kemel, em Poá

A denúncia foi feita pela concessionária, que suspeitou da queda irregular no consumo nos últimos meses para um grande estabelecimento comercial. Polícia Civil flagra furto de energia elétrica em supermercado em Poá

Policiais da Divisão de Investigações Sobre Crimes Contra o Patrimônio de São Paulo descobriram que um supermercado no bairro Cidade Kemel, em Poá, furtava energia elétrica. A ação criminosa foi constatada após inspeção da Polícia Civil e de técnicos da EDP, concessionária de energia elétrica, realizada na quarta-feira (29).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a denúncia foi feita pela concessionária, que suspeitou da queda irregular no consumo nos últimos meses para um grande estabelecimento comercial.

Após inspeção da Polícia Civil e da EDP, perícia confirmou a fraude no supermercado em Poá

Ainda segundo a Polícia Civil, o gerente do supermercado criou obstáculos para a perícia abrir a caixa do medidor. A conduta dele atrasou a inspeção em cerca de duas horas, mas no fim foi comprovada a irregularidade. O proprietário do estabelecimento não estava no local.

O gerente do supermercado foi encaminhado para o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), na capital. Ninguém foi preso e não foi aplicada nenhuma multa. O caso foi registrado como furto.

