Perícia confirmou que entrada de energia clandestina abastecia a empresa. Por causa da ligação direta, a energia consumida não era medida e nem contabilizada para pagamento, segundo a polícia. Polícia Civil flagra ‘gato’ de energia elétrica em empresa de Ferraz de Vasconcelos

A Polícia Civil flagrou, na manhã desta quinta-feira (2), um caso de furto de energia elétrica em uma empresa de Ferraz de Vasconcelos. O “gato” de energia foi identificado após inspeção da polícia, da EDP e da perícia.

Segundo a polícia, agentes e representantes da EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, realizaram uma inspeção na empresa, localizada na Vila Zileide, após indícios de irregularidades.

Após a inspeção, foi constatada uma ligação direta da rede secundária nas fases “A”, “B” e “C”. Além disso, no local estavam instaladas máquinas e, por causa da ligação direta, a energia consumida não era medida e nem contabilizada para pagamento.

Perícia confirmou que a entrada de energia clandestina abastecia a empresa

Polícia Civil/Divulgação

Também foi constatado que a instalação encontrada na empresa estava com fornecimento completamente suspenso no sistema da EDP. Apesar de haver um medidor instalado no imóvel, ele não correspondia ao que havia na instalação, por isso foi retirado.

Ainda segundo a polícia, dentro da caixa de energia, onde deveria haver um medidor, estavam instalados três transformadores de corrente, sem identificação.

Polícia Civil, representantes da EDP e perícia confirmaram o ‘gato’ de energia na empresa de Ferraz de Vasconcelos

Polícia Civil/Divulgação

Em nota, a EDP informou que tem investido cada vez mais em tecnologia para combater o crime de furto de energia e está à disposição das autoridades policiais para colaborar com a investigação desse crime.

A perícia confirmou que a entrada de energia clandestina abastecia a empresa. O caso foi registrado na 3ª Delegacia da Divisão de Investigações Sobre Crimes Contra o Patrimônio – DEIC, na capital paulista.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Ufficio Stampa