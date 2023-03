Polícia Civil investiga agressão de torcedores contra jovem após partida de futebol em Aracaju

A informação foi confirmada pela Polícia Civil. Polícia Civil de Sergipe

Leonardo Barreto/ arquivo

A Polícia Civil investiga, como tentativa de homicídio, uma agressão de torcedores contra um jovem após uma partida de futebol em Aracaju, na noite na noite dessa quinta-feira (02).

Segundo a polícia, o rapaz foi agredido a pauladas na Avenida Beira Mar. De acordo com o delegado, Thiago Leandro, que passava pelo local no momento da briga, o jovem foi atingido na cabeça e no abdômen por dezenas de pessoas. “A única opção que eu vi na hora foi ir com o carro pra cima, pra espantar todos e poder cessar a agressão e preservar a vida do jovem”. Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro à vítima.

Após a ação do policial, o grupo fugiu. “Infelizmente nós vemos jovens que teriam que ser torcedores apaixonados por futebol que estão se tornando criminosos. Então nós já temos determinação da Secretaria de Segurança Pública para coibir, identificar os autores e prender. Já que a opção deles é serem criminosos, terão a resposta da segurança pública”, disse o delegado.

Ainda segundo ele, a Polícia Civil vai apurar se as brigas entre torcidas que ocorrem geralmente no final das partidas são marcadas ou pontuais. O delegado informou também que as polícias Militar e Civil estão com a missão para manter a ordem nos estádios e nas imediações, para evitar esse tipo de ocorrência.

O estado de saúde do jovem não foi divulgado.

Vittorio Ferla