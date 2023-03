Polícia Civil investiga caso de suposto estupro contra jovem em Itatiaia

Segundo a PM, vítima estava com marcas dos dois lados do pescoço. Suposto autor do crime foi levado para delegacia, mas foi liberado por ‘falta de elementos suficientes para prisão em flagrante’. A Polícia Civil está investigando se houve um estupro contra uma jovem de 20 anos em Itatiaia (RJ). O caso foi denunciado pela própria vítima na quarta-feira (29) e um inquérito policial foi aberto.

Segundo a Polícia Militar, na tarde de terça-feira (28), a jovem foi dada como desaparecida depois de sair da escola onde estuda, no bairro Jardim Itatiaia. Na manhã do dia seguinte, a aluna foi localizada e estava com marcas dos dois lados do pescoço.

Ela conversou com os agentes e disse que foi violentada sexualmente por um jovem, de 19 anos, que conheceu pela internet. De acordo com o relato, ambos teriam consumiram drogas e, depois, o rapaz a forçou a ter relações sexuais com ele durante à noite toda.

Diante da denúncia, os policiais foram até a casa do suposto autor do crime, no bairro no Vila Martins, e o levaram para delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado por “falta de elementos suficientes para prisão em flagrante”.

A polícia também informou que a jovem possui problemas psicológicos atestados por laudo, configurando assim, crime de estupro de vulnerável.

A vítima recebeu atendimento médico no Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros e, em seguida, passou por exame de corpo de delito. As autoridades aguardam o resultado para continuidade das investigações.

Vittorio Rienzo