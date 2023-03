Polícia Civil investiga causas de incêndio que atingiu materiais de descarte do Ecoponto do Jardim Sabará, em Presidente Prudente

Local segue fechado por tempo indeterminado, até que todo o resíduo seja removido e o reparo do alambrado lateral seja realizado. Ecoponto foi incendiado no Jardim Sabará, em Presidente Prudente (SP)

Um incêndio, provocado no Ecoponto do Jardim Sabará, na zona oeste de Presidente Prudente (SP), atingiu os materiais de descarte do espaço, na madrugada desta quarta-feira (29). O local precisou ser fechado para realização de reparos.

O Corpo de Bombeiros foi até o Ecoponto para controlar as chamas dos entulhos, que são compostos por madeiras, pneus, estofados, entre outros objetos.

A Secretaria de Meio Ambiente disse que foi informada, durante a madrugada desta quarta-feira (29), que atearam fogo no espaço.

Um Boletim de Ocorrências foi registrado e a Polícia Civil deve investigar as causas do incêndio.

O local segue fechado por tempo indeterminado, até que todo o material seja removido e o reparo do alambrado lateral seja realizado.

Equipes da Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco) e da Secretaria de Meio Ambiente (Semea) realizam a limpeza desde o início da manhã.

Moradores do bairro relatam à TV Fronteira que o material de descarte não estava sendo recolhido no Ecoponto desde dezembro de 2022.

A Prefeitura não soube informar o volume de lixo que o espaço costuma receber e nem com que frequência os materiais são retirados do local.

Ninguém se feriu com as chamas.

O Ecoponto

O Ecoponto, que fica localizado na esquina entre as Ruas Adelino Rodrigues Gatto e Afonso Vincoletto, no Jardim Sabará, foi inaugurado no dia 14 de maio de 2020.

Ele consiste em um espaço aberto e adequado para o descarte de resíduos recicláveis, como papel, metal, plástico, podas de árvores, móveis usados (até duas unidades), restos de construção civil (dentro do limite de até um metro cúbico ou 10 sacos) e óleo de cozinha.

Segundo a Prefeitura, o local de descarte não é responsável por receber itens como resíduos orgânicos, industriais, grandes quantidades de construção civil, materiais da saúde, isopor, gesso e animais mortos.

Os Ecopontos da cidade buscam conscientizar a população sobre a maneira adequada de recolhimento de resíduos, evitando que sejam colocados irregularmente nas calçadas e vias públicas e que se tornem focos de proliferação de doenças como a dengue.

Além do ponto do Jardim Sabará, Presidente Prudente conta com mais dois Ecopontos: um no Jardim Novo Bongiovani e outro no Jardim Cambuci.

