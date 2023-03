Polícia Civil investiga cobrança de taxa irregular para aprovar alunos em exame de CNH no Vale

Suspeita é de que um instrutor atue como intermediário e angariava alunos para pagar uma taxa irregular com valor médio de R$ 700. Polícia Civil investiga cobrança de taxa irregular para aprovar alunos em exame de CNH

A Polícia Civil investiga uma cobrança de taxa irregular para aprovar alunos em exame prático de CNH no Vale do Paraíba. Uma operação conjunta com o Detran deflagrada nesta quarta-feira (29) apreendeu celulares e documentos em Taubaté, Caçapava, Arujá, São Paulo e Guarulhos.

A investigação é conduzida por policiais da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Taubaté. Um dos pontos com presença policial nesta quarta-feira foi o Mercatau, onde são feitos os exames práticos para habilitação de motoristas na cidade.

O delegado André Costilhas explica que a suspeita é de que um instrutor atue como intermediário e angariava alunos para pagar uma taxa irregular em conjunto com examinadores no esquema.

“As investigações [mostram] fortes indícios da fraude, que há um intermediário que cobra uma taxa no valor médio de R$ 700 dos alunos para ser aprovado no exame de obtenção de CNH”, afirmou.

A Polícia Civil suspeita ainda que candidatos reprovados recebiam a proposta de membros do esquema para alterar o resultado do exame.

Na ação desta quarta-feira foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos os celulares dos investigados, documentos e cadernos com anotações diversas. Todo material será analisado para sequência da investigação.

O g1 acionou o Detran sobre a operação e aguardava retorno do órgão até a publicação da reportagem.

