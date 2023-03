Polícia Civil investiga furto de carga de fertilizantes de empresa de logística em Paulínia

Um suspeito foi preso por receptação e alegou que comprou os produtos por R$ 6 mil após encontrá-los em rede social. Investigação busca autoria de furto e apura se há ligação com venda. Carga de fertilizantes foi apreendida em Paulínia

Polícia Civil de Paulínia

A Polícia Civil investiga um furto de carga de fertilizantes em uma empresa de logística localizada no bairro Betel, em Paulínia (SP). Nesta segunda-feira (6), a instituição confirmou que um homem de 30 anos foi preso por suspeita de receptação, em 3 de março, após denúncia anônima.

Segundo a polícia, os produtos foram achados escondidos no galpão de uma chácara no bairro Saltinho. O suspeito alegou que comprou os itens após encontrá-los em rede social e pagou R$ 6 mil.

O homem foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça. Já a polícia apura quem furtou os fertilizantes e se há ligação com a venda deles pela web.

