Polícia Civil investiga morte de comerciante após atropelamento na Orla da Atalaia

Ele foi atropelado por uma motocicleta, na Avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, no dia 17 de fevereiro. Velório de José Cícero do Sacramento em Aracaju (SE)

A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE) informou neste domingo (12) que um inquérito policial será instaurado para apurar a morte do comerciante José Cicero do sacramento, de 50, conhecido como Cícero do Queijo.

Segundo o irmão da vítima, Ailson do Sacramento, ele foi atropelado por uma motocicleta, na Avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, no dia 17 de fevereiro, quando atravessava a via para entregar um espetinho de queijo assado a um cliente. Cícero trabalhava na Passarela do Caranguejo há 35 anos.

De acordo com uma testemunha, o condutor da motocicleta prestou socorro e Cícero foi levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

Ele passou oito dias internado e recebeu alta, mas na semana passada se sentiu mal e precisou voltar ao hospital, onde ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Na manhã desse sábado (11), Cícero faleceu. Em nota, o Huse informou que o paciente morreu por complicações de ferimentos provocados pelo atropelamento. O corpo dele está velado na casa da irmã, no Bairro Atalaia, em Aracaju e será sepultado na tarde deste domingo em um cemitério na capital.

