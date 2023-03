Polícia Civil investiga morte de idosa que caiu em escada rolante de hipermercado, em Inúbia Paulista

Delegado Rodrigo Pigozzi Alabarse informou ao g1 que o exame necroscópico é um ponto chave para dar direcionamento na apuração. Polícia Civil solicitou imagens de câmeras de monitoramento do hipermercado Cocipa, em Inúbia Paulista (SP)

A Polícia Civil investiga as causas e circunstâncias da morte de Cecília dos Santos Pereira, de 82 anos, que faleceu após cair na escada rolante de um hipermercado, em Inúbia Paulista (SP), neste domingo (12). O delegado Rodrigo Pigozzi Alabarse informou ao g1, nesta segunda-feira (13), que o exame necroscópico da vítima será um “ponto chave para a investigação”.

“A Polícia Civil já está investigando o caso. Foi feito o Boletim de Ocorrência. Foi pedido o exame necroscópico. O exame necroscópico é um ponto chave inicial para dar direcionamento nessa investigação”, disse.

O delegado também explicou sobre possíveis dinâmicas que teriam causado o falecimento da mulher enquanto ela estava na escada rolante.

“Eu acho que podem ser duas vertentes: ou ela teve um mal súbito, estou só sugerindo, um ataque cardíaco, alguma coisa nesse sentido, um AVC [Acidente Vascular Cerebral], e aí se desequilibrou e caiu na escada. Ou, na segunda vertente, ela se desequilibrou, caiu, bateu a cabeça e pode ter ocorrido um traumatismo craniano. O que vai apontar para nós, com exatidão, será o exame necroscópico”, acrescentou ao g1.

“A Polícia Civil solicitou uma ordem de serviço para pegar as imagens das câmeras de monitoramento do local”, concluiu Pigozzi sobre o andamento da investigação.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima caiu de sua própria altura enquanto estava subindo do térreo ao andar superior.

No local, ela foi localizada no chão com sangramento no rosto e inconsciente, próximo à lanchonete do estabelecimento.

A idosa foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz (SP), onde faleceu devido à gravidade das lesões. A vítima estava acompanhada de familiares e morava em Quatá (SP).

Sepultamento

Cecília dos Santos Pereira foi sepultada na manhã desta segunda-feira (13), no Cemitério Municipal de Quatá.

O velório foi iniciado na noite deste domingo e perdurou durante a madrugada desta segunda-feira.

Nota oficial da Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista (Cocipa) sobre o acontecido deste domingo (12)

Cocipa

Em nota oficial, a Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista (Cocipa) manifestou “total pesar e consternação pelo acontecimento ocorrido neste domingo (12), referente ao falecimento de uma cliente, nas dependências do hipermercado”.

“Ressaltamos que todos os procedimentos internos de segurança e primeiros socorros foram adotados conforme treinamentos de rotina realizados por nossos colaboradores, bem, como, de imediato, foi acionado o Corpo de Bombeiros, que atuou no socorro à mulher”, complementou.

“A Cocipa prestou apoio imediato aos familiares, e externa solidariedade e pesar pelo ocorrido e se coloca à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos”, concluiu.

