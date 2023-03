Polícia Civil investiga morte de pai e filha em Simão Dias

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de homicídio, seguido de suicídio, diante dos primeiros levantamentos. Inquérito da Policia Civil de Sergipe

SSP/SE

A Polícia Civil investiga crime que resultou na morte de pai e filha na manhã desta terça-feira (7), em Simão Dias.

Segundo informações preliminares, o autor do crime, de 67 anos, assassinou a filha com deficiência física, de 35 anos, e depois cometeu suicídio.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a cena do crime. O Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística foram acionados para encaminhar os corpos a Aracaju.

O delegado de Simão Dias, Clever Farias, está à frente do caso e informou que o inquérito já foi instaurado, para ouvir familiares dos dois mortos e aprofundar as investigações, no sentido de esclarecer o caso.

