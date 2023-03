Polícia Civil investiga tentativa de furto de defensivos agrícolas avaliados em mais de R$ 50 mil em propriedade rural

Invasores fugiram depois que o carro ficou ‘encurralado’ em uma curva de nível no terreno, que fica no Bairro Sete Copas, em Indiana (SP). Veículo deixado para trás durante tentativa de furto no Bairro Sete Copas, em Indiana (SP)

A Polícia Civil está investigando uma tentativa de furto de defensivos agrícolas avaliados em mais de R$ 50 mil reais em uma propriedade rural no Bairro Sete Copas, em Indiana (SP). O local foi invadido na madrugada desta sexta-feira (3).

Os invasores, que destruíram três cercas para entrar no terreno, acabaram fugindo depois que o carro ficou ‘encurralado’ em uma curva de nível. O veículo foi deixado para trás com os produtos ao lado.

Cerca destruída durante tentativa de furto no Bairro Sete Copas, em Indiana (SP)

Conforme o proprietário do local, Dionísio Tamburi, o vizinho da propriedade viu um veículo no meio do seu pasto, ainda durante a madrugada.

“O vizinho levantou cedo para tirar leite e viu um farol, mas ele achou que era a gente. Quando amanheceu o dia, ele viu o carro, que estava ‘encravado’ dentro de uma curva de nível. Um monte de veneno estava tudo no meio do pasto, do lado. Eles [bandidos] não conseguiram [furtar os produtos], e foram embora”, explicou.

Veículo deixado para trás durante tentativa de furto no Bairro Sete Copas, em Indiana (SP)

Tamburi estima que os produtos agropecuários deixados são avaliados, ao todo, em mais de R$ 50 mil.

“O que eles deixaram no meio do pasto dá mais de R$ 50 mil, os produtos são caros”, acrescentou em entrevista à TV Fronteira.

Polícia Militar apreende grande quantidade de produtos agrotóxicos em Indiana

Os produtos foram recuperados e a Polícia Científica deve realizar a perícia no local ainda nesta sexta-feira. Um guincho irá retirar o veículo da propriedade.

O delegado Márcio Farini Pirondi, responsável pelo caso, informou ao g1 que as investigações devem prosseguir a partir do paradeiro do veículo.

“O local não tem câmera de monitoramento. Nós não sabemos exatamente o que foi recuperado, pois a vítima não fez o levantamento. É um veículo do Paraná e não existe registro de queixa em relação a ele. A gente vai prosseguir nas investigações a partir do veículo, é uma fase inicial, porque como não teve testemunha, não temos informações em relação a quantas pessoas estavam”, disse Pirondi.

Propriedade rural invadida durante tentativa de furto no Bairro Sete Copas, em Indiana (SP)

valipomponi