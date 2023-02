Polícia Civil investiga tentativa de homicídio contra adolescente em Volta Redonda

Crime aconteceu no bairro Açude. Vítima, de 17 anos, passou por cirurgia e está internada com escolta de policiais militares. A Polícia Civil está investigando uma tentativa de homicídio contra uma adolescente em Volta Redonda (RJ). O crime aconteceu na sexta-feira (10), no bairro Açude.

Barulho de tiros chamaram a atenção de moradores, que ligaram para a Polícia Militar. Um destes disparos atingiram a perna esquerda da vítima, que tem 17 anos. Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada de ambulância para o Hospital São João Batista.

Procurada pelo g1, a unidade médica informou que a paciente passou por “cirurgia de fixação externa transarticular no joelho esquerdo”. Ela seguia internada na noite deste sábado (11), sendo acompanhada pela mãe e escoltada por policiais militares.

Chamados por moradores assustados com o crime, policiais militares estiveram no local onde foram feitos os disparos contra a adolescente e ouviram testemunhas.

O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda, que fica responsável pela apuração desta tentativa de homicídio. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado e a motivação do crime ainda era desconhecida.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

valipomponi