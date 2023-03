Polícia Civil investiga tiroteio em condomínio de Cruzeiro, SP

Três homens armados teriam atirado mais de 20 vezes contra carros estacionados. Os suspeitos não foram identificados e ainda não se sabe a motivação do crime. A Polícia Civil investiga um tiroteio na noite desta sexta-feira (3) em um condomínio de Cruzeiro (SP). Mais de 20 tiros foram disparados e carros estacionados na rua foram alvejados. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 23h40, no condomínio Colinas da Mantiqueira.

Testemunhas contaram que três homens armados saíram de um matagal e começaram a atirar contra os carros que estavam estacionados na rua. Os criminosos fugiram a pé após o crime.

No local a polícia apreendeu mais de 20 cápsulas de arma de fogo de três calibres diferentes.

O caso está sendo investigado, mas a polícia ainda não sabe quem são os três atiradores ou se eles tentaram encontrar alguma vítima no local.

Vittorio Ferla