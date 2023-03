Polícia Civil localiza pornografia infantil em aparelhos furtados e prende suspeito em Capivari

Equipe informou que, ao cumprir mandado judicial relacionado ao furto, encontrou imagens com cenas de nudez de crianças e adolescentes em celulares, computadores e tablets. Objetos furtados são apreendidos em Capivari; suspeito armazenava conteúdo pornográfico infantil nos itens.

Divulgação / Polícia Civil de Capivari

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (27), suspeito de posse de diversas imagens com nudez de crianças e adolescentes. Ele foi detido pela Polícia Civil na Fazenda Sobrado, em Capivari (SP).

A princípio, a equipe policial estava se dirigindo à casa do suspeito para cumprir um mandado de busca e apreensão relacionado ao furto de objetos de uma empresa, caso no qual ele era investigado.

Ao chegar no local, por meio de rastreamento de um dos itens furtados, encontraram os objetos da empresa, que incluem celulares, computadores e tablets. Ao fazer uma análise prévia, conseguiram constatar que, nos aparelhos furtados, haviam diversas imagens com cenas de nudez de crianças e adolescentes.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de adquirir, possuir ou armazenar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

Ele também está sendo submetido ao processo investigativo que refere ao furto dos objetos que estavam em sua posse.

Vittorio Rienzo