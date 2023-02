Polícia Civil ouve testemunhas e diz ainda não ter suspeitos de matar empresário asfixiado em Campinas

Cristiano Viana, de 45 anos, foi morto dentro do escritório, no Bosque. Sócio da vítima relatou ameaças, mas delegado que cuida do caso disse que até o momento ‘nada foi identificado’. Segundo o sócio, Cristiano Araújo Viana era lutador, praticava aulas de tiro e andava armado; ele vinha sofrendo ameaças

A Polícia Civil de Campinas (SP) já ouviu três pessoas na investigação do assassinato do empresário Cristiano Viana, de 45 anos, morto por asfixia após ter o escritório invadido por dois criminosos na manhã desta sexta-feira (24). Ninguém foi preso.

Responsável pelo caso, o delegado Rui Pegolo informou que ouviu as duas funcionárias da vítima feitas reféns durante o crime e um irmão da vítima, e que fará novas oitivas na próxima semana.

Segundo o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, nenhuma hipótese do crime, um homicídio mediante asfixia, pode ser descartada. Ainda não há suspeitos.

Ameaças

Um sócio de Cristiano Viana disse ao g1 que o empresário vinha sofrendo ameaças e andava armado, mas que no momento do crime estava desarmado. Ele afirmou que Cristiano teria recebido de três a quatro ameaças por conta de um relacionamento amoroso.

O delegado Rui Pegolo informou que neste primeiro momento “não foi identificada qualquer ameaça”.

O advogado Carlos Martins, tio da vitima, negou que o empresário fosse atirador, mas confirmou que ele tinha posse de arma. Ele confirmou que Cristiano não era advogado, como chegou a ser divulgado inicialmente, e disse saber que o sobrinho possuía um escritório de cobrança.

Cristiano era casado e pai de um filho adolescente. A família ainda aguarda a liberação do corpo para acertar os trâmites de velório e enterro.

Advogada é morto após criminosos invadirem imóvel em Campinas

O assassinato

Segundo a Polícia Militar (PM), dois criminosos chegaram de moto ao escritório na Rua Pedro Alvares Cabral, no bairro Bosque. A dupla teria aproveitado quando outras pessoas entraram e invadiu o imóvel.

Informações obtidas pelo g1 junto a Polícia Civil informam que a vítima foi asfixiada mediante estrangulamento, e depois os criminosos fugiram levando pertences das vítimas e das testemunhas.

Havia a informação inicial de que o empresário teria sido baleado. Segundo registro da Polícia Civil, durante o crime houve disparo de arma de fogo que atingiu o piso do primeiro cômodo do imóvel.

A primeira informação era de que a vítima seria advogado. “Só falaram em matar, perguntaram se deveriam matar mais alguém. Foi respondido que não, só o advogado”, informou a PM em entrevista ao EPTV 1.

O g1 buscou informações sobre o registro de Cristiano Viana junto ao Cadastro Nacional de Advogados, mas nada consta em seu nome. A OAB também confirmou que Cristiano não é advogado.

