Polícia Civil pede prisão preventiva de autor de homicídio em São Carlos

Gleison Lopes Garcia, de 37 anos, foi morto com uma facada no peito. Crime aconteceu na Vila Celina na madrugada desta sexta-feira (24). Caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos

A Cidade ON/São Carlos

A Polícia Civil de São Carlos (SP) pediu a prisão preventiva do autor de um homicídio na madrugada desta sexta-feira (24).

O suspeito Lucio Flavio Moraes Berenger, de 34 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e deverá passar por audiência de custódia durante à tarde. O g1 não conseguiu contato com a defesa dele.

Berenger esfaqueou e tentou incinerar o corpo de Gleison Lopes Garcia, de 37 anos, com um colchão, mas foi impedido por populares.

Segundo o delegado Gilberto de Aquino, o autor estaria sob efeito de drogas, apresentava comportamento alterado e não se manifestou sobre as motivações do crime.

O suspeito foi indiciado por homicídio duplamente qualificado – por motivo fútil e por meio em que dificultou a defesa da vítima – e destruição do cadáver.

O delegado afirmou que laudo do Instituto Médico Legal (IML) pode atestar se a vítima, que tinha 37 anos, estava mesmo morta no momento em que ocorreu a tentativa de ocultação.

Caso a vítima estivesse viva e morreu em decorrência das queimaduras, haverá uma terceira qualificação do homicídio, explicou o delegado.

O crime

Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos

Fabio Rodrigues/G1

A vítima foi morta com uma com uma facada no peito, na Vila Celina. A PM foi ao local e teve acesso a imagens de câmera de monitoramento de um prédio próximo ao local do crime.

As imagens mostram a vítima em um desentendimento com três homens quando é golpeada por um deles e cai no chão.

O corpo da vítima foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passaria por exames antes de ser liberado para o sepultamento.

Vittorio Rienzo