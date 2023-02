Polícia Civil prende comerciante de 48 anos suspeito de pedofilia em Campinas

Suspeito tem um açougue e confessou que chegou a armazenar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. A Polícia Civil prendeu um homem de 48 anos, na manhã desta quarta-feira (8), em uma operação contra pedofilia, em Campinas (SP).

De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da metrópole, o suspeito tem um açougue, é casado e tem filhos.

Ele é suspeito de armazenar e compartilhar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. O celular do homem foi apreendido.

Segundo a polícia, o homem confessou que estava em alguns grupos especializados neste tipo de conteúdo e armazenava o material. No entanto, a investigação não conseguiu confirmar a suspeita de compartilhamento.

Celular de suspeito de pedofilia foi apreendido pela polícia em Campinas

Wesley Justino/EPTV

