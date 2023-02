Polícia Civil prende duas mulheres e um homem em Itirapina em operação contra o tráfico de drogas

Investigações começaram em novembro do ano passado. Polícia monitorava a ação de suspeitos ligados a uma facção criminosa no Guarujá, no litoral de SP. Polícia de Itirapina prende três pessoas em operação de combate ao tráfico de drogas

Uma operação da Polícia Civil de combate ao tráfico de drogas em Itirapina (SP) prendeu duas mulheres e um homem nesta sexta-feira (3).

O delegado Eusmar Danilo Broetto informou ao g1 que as investigações começaram em novembro do ano passado.

A polícia monitorava a ação de suspeitos ligados a uma facção criminosa no Guarujá, no litoral de São Paulo, que tentava montar uma rede de tráfico em Itirapina.

Celulares e dinheiro apreendidos com os suspeitos em Itirapina (SP)

Polícia Civil

A operação desta sexta-feira teve início às 6h e reuniu no total 15 policiais civis de Itirapina, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), da delegacia seccional de Rio Claro e também de Brotas.

As equipes cumpriram cinco mandados em diferentes endereços. “Conseguimos prender três pessoas e duas estão foragidas. As investigações continuam”, disse o delegado.

A polícia não encontrou drogas nas casas dos três suspeitos presos, mas apreendeu oito celulares e R$ 762.

Segundo o delegado, o homem e uma das mulheres já tinham passagens por tráfico de drogas.

Os três suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Rio Claro (SP) onde ficarão à disposição da Justiça.

Polícia Civil prende três pessoas suspeitas de envolvimento no tráfico de drogas em Itirapina (SP)

Polícia Civil

Vittorio Ferla