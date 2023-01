Policiais ainda buscam por um terceiro jovem suspeito de envolvimento no crime. Polícia Civil prende dupla suspeita de matar jovem após briga em adega na Av. Itália em Taubaté

Polícia Civil/Divulgação

Uma operação da Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de assassinarem um jovem de 21 anos em uma adega na Avenida Itália em Taubaté (SP). O crime aconteceu no último dia 16 de janeiro após uma briga no local.

Segundo a Delegacia de Polícia Especializada de Investigações Criminais (Deic), os suspeitos de 18 e 19 anos foram detidos nesta quarta-feira (25) no bairro Imaculada em cumprimento a três mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão.

Os investigadores chegaram até os suspeitos após ouvirem testemunhas e colherem imagens do local no dia do crime. Três jovens suspeitos de participarem do crime foram identificados, sendo que um deles está foragido.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais identificaram um quarto suspeito. A Deic vai investigar a participação dele no crime e seguirá com as buscas para capturar o jovem de 22 anos que é procurado.

Crime

O assassinato aconteceu na madrugada do dia 16 de janeiro após uma discussão em uma adega da Avenida Itália, no bairro Independência.

A vítima, que era de São José dos Campos, ainda tentou se esconder do atirador na adega, mas acabou atingido pelos disparos de arma de fogo.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, quando chegaram no local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já fazia o resgate do jovem para o Hospital Regional. Ele chegou na unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

