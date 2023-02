Polícia Civil prende homem após furto de R$ 13 mil em lotérica no Centro de Tremembé, SP

Outro homem, suspeito de ser envolvido com os criminosos, foi preso com drogas. Homem de 34 anos é preso após furtar R$ 13 mil de lotérica no centro de Tremembé

Um homem de 34 anos foi preso por furtar uma lotérica na madrugada desta segunda-feira (13) no Centro de Tremembé (SP). Após investigações, outro homem envolvido foi preso por tráfico de drogas.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem detido e outro comparsa invadiram o comércio e estouraram dois cofres e levaram R$ 13 mil em dinheiro e alguns objetos.

O único preso foi encontrado poucas horas após a ocorrência por policiais civis da delegacia de Tremembé que o localizaram em um apartamento na cidade de Taubaté com parte do dinheiro subtraído, roupas, luvas e o veículo utilizado na ação.

Após continuação da apuração do caso com o apoio da Departamento Estadual De Investigações Criminais (DEIC) de Taubaté, os agentes encontraram um homem de 42 anos que armazenava drogas para os responsáveis pelo furto, em São José dos Campos.

No local em que o segundo criminoso foi preso foram encontrados 41 tijolos de maconha, 367 porções de crack, 116 porções de cocaína, 50 frascos de lança-perfume e anotações sobre o tráfico.

A Polícia Civil alegou que o caso permanece em investigação para que as identidades dos outros responsáveis sejam descobertas.

