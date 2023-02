Polícia Civil prende homem com plantação de maconha em casa no litoral de SP

Suspeito foi detido após agentes cumprirem mandado de busca e apreensão na casa dele, em Itanhaém (SP). Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas em Itanhaém (SP)

Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (15), um homem de 39 anos por tráfico de drogas em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Segundo a corporação, o suspeito cultivava 12 pés de maconha e aproximadamente 566 gramas da mesma droga [já ‘refinada’] na própria residência.

De acordo com a polícia, agentes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) do município cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, no bairro Nova Itanhaém. No local, as autoridades encontram uma “grande estufa onde os vasos [de maconha] eram cultivados”, conforme consta no Boletim de Ocorrência (BO).

A polícia pontuou que, além das drogas apreendidas, foram recolhidas nove embalagens de fertilizantes, 13 vasos para plantas, uma balança de precisão e milhares de embalagens plásticas usadas para embalar os entorpecentes.

O material recolhido, segundo a corporação, foi encaminhado para perícia no Instituto de Criminalística (IC). Na sequência, o suspeito foi conduzido ao penitenciário.

Polícia Civil apreendeu 12 pés de maconha na casa do suspeito, em Itanhaém (SP)

Divulgação/Polícia Civil

