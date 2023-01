Polícia Civil prende homem por importunação sexual contra criança de 11 anos, em Itaperuna, no RJ

Mandado de prisão foi cumprido por policiais civis da Delegacia de Itaperuna no bairro Loteamento João Bedim. Um homem foi preso por importunação sexual no bairro Loteamento João Bedim em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Uma crinaça de 11 anos foi a vítima do ato libidinoso praticado sem a autorização, a fim de satisfazer desejo próprio ou de terceiro.

Policiais civis lotados na 143ª DP, coordenados pelo delegado titular Dr. Filipi Poeys Lima, foram ao endereço e cumpriram o mandado de prisão. O homem foi levado para a delegacia e transferido ao sistema prisional. Ele passará por um audiência de custódia, momento onde o juiz verifica a legalidade da prisão .

