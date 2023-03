Polícia Civil prende mais dois suspeitos de participação no desaparecimento de Nataly Lily, em Mogi das Cruzes

Carlos Renato Rodrigues e Vanessa Silva Vieira estavam foragidos há dois anos. Além deles, um homem está preso e outro continua foragido. Mais dois acusados de participação no desaparecimento de Nataly Lily são presos

A Polícia Civil prendeu preventivamente mais dois suspeitos de participação no desaparecimento da jovem transexual Nataly Lily, em Mogi das Cruzes. Carlos Renato Rodrigues, o Gó, e Vanessa Silva Vieira estavam foragidos há dois anos.

O caso ocorreu em dezembro de 2020, quando Nataly, de 23 anos, e uma amiga foram contratadas por um casal para um programa sexual. As duas foram levadas até um sítio na região da Avenida das Orquídeas, entre Mogi e Suzano, e se depararam com mais dois homens.

De acordo com as investigações, as duas foram baleadas. A amiga conseguiu fugir, mesmo ferida. Nataly, porém, não foi mais vista. Uma das suspeitas é de que ela tenha sido sequestrada, morta e enterrada. Na época, a polícia chegou a realizar buscas em uma áreas conhecida como Areião.

Nataly Lily desapareceu no sábado, em Mogi das Cruzes.

Nelson Carvalho Domingos/Arquivo Pessoal

“O conjunto probatório que foi também avaliado, colhido, dá conta de que, sobre o corpo dela, passou aproximadamente 3 mil caminhões com entulhos. Possivelmente, ela está morta e vai ser muito difícil nós encontrarmos, apesar de termos realizado diligências”, afirma o delegado Rubens José Ângelo.

O titular da Delegacia de Homicídios, lembra ainda que Danilo Nascimento Batista, o Cocão, também é um dos suspeitos e está preso há dois anos pelo crime. Agora, apenas Caio Cleiton Rodrigues Silva, conhecido como Branquinho, continua foragido.

Todos foram indiciados pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio qualificado, e sequestro consumado.

Vittorio Rienzo